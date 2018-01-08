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TSK’da 'Fetömetre'li temizlik dönemi

Tümamiral Cihat Yaycı'nın 2 bin FETÖ'cüyü deşifre ettiği ve 'Fetömetre' olarak anılan sistemi TSK da uygulamaya koydu.

08 Ocak 2018 Pazartesi 08:26
TSK’da 'Fetömetre'li temizlik dönemi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan 2 bin kripto FETÖ mensubunu deşifre eden Tümamiral Cihat Yaycı'nın oluşturduğu 64 temel kriter ve 209 alt kriterden oluşan sistem, TSK'ya örnek oldu. TSK, artık FETÖ'cü personeli tespit etmek için, NATO'daki skandalı deşifre eden Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt'u, Norveç'te düzenlenen tatbikata gönderen komutan olarak da tanınan Yaycı'nın kurduğu 'Fetömetre'yi kullanıyor.

Somut bilgiye dayalı bu kriterler puana dönüştürülüyor. Sistemde, 0-1 arası puan için işleme değer değil, 1-2 puan arası incelemeye değer, 2-3 puan arası geçici görevden uzaklaştırılmalı ve tahkikat yapılmalı, 3-4 puan arası kamu haklarından mahrumiyet için değerlendirilmeli ve hakkında suç duyurusu yapılmalı gibi kıstaslar kullanılıyor.

ByLock kullanıcısı olmak 3, 17/25 Aralık sonrası Bank Asya'ya para yatırmak 2 puan sayılıyor. Personel evliyse, nişanlılık dönemine ait fotoğraf talep ediliyor. Zira katalog üzerinden evlendirilen çiftlerin, genelde nişan ve düğün fotoğrafları olmuyor.

İŞTE O KRİTERLER

Puanlama için kullanılan değerlendirme kriterlerinden bazıları şöyle

ByLock, himmet, Bank Asya, mahrem hizmetler irtibatı.

ÖSYM'den, KPDS, YDS/KPDS, ÜDS, ALES notları.

Örgütün eğitim kurumlarında eşi çalışan ve çocukları okuyanlarla ilgili bilgiler.

Bank Asya hesap bilgileri ve hareketleri.

Şüpheli ve tanık ifadeleri.

Aldığı sicil notları, görev safahatı, taltif, izin ve kurs, özel ihtisas sağlık, tez danışmanları ve jüri üyelerinin FETÖ ile iltisak bilgileri,

FETÖ'nün hâkim olduğu dönemlerde kayıt- kabul, seçme, sağlık ve mülakat kurullarında görev yapma durumu... (Sabah)

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 08:26
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