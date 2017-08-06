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TSK'da kurmaylık sistemi değişti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli kurmay subayların yüzde 59'u ihraç edildi. Silahlı kuvvetlerdeki bin 894 kurmay subaydan bin 119'unun ihraç edilmesinin ardından kurmay subaylık sisteminde değişikliğe gidildi. Kurmaylık eğitimleri için Milli Savunma Üniversitesi  bünyesindeki Kara, Hava, Deniz Harp Enstitüleri görevlendirilecek

06 Ağustos 2017 Pazar 13:10
TSK'da kurmaylık sistemi değişti

TSK'da kurmaylık sistemine "FETÖ'yle mücadele" neşteri vuruldu. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki  darbe girişimi öncesi TSK'da görevde olan bin 894 kurmay subaydan bin 119'u ihraç  edildi. TSK'daki kurmay subayların yüzde 59'unun silahlı kuvvetlerle bağı  kesilirken en fazla ihraç edilen kurmay subay Kara Kuvvetleri Komutanlığından  oldu. İlişiği kesilen kurmay subayların yüzde 55'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı,  yüzde 26'sı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, yüzde 19'u Deniz Kuvvetleri Komutanlığı  mensubuydu.

 Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki 921 kurmay subayın 617'si ihraç  edilirken, komutanlıkta ihraç edilen kurmay subay oranı yüzde 67 oldu. Hava  Kuvvetleri Komutanlığında ise 545 kurmay subaydan 295'i ihraç edildi. Hava  Kuvvetleri Komutanlığındaki kurmay subayların ihraç oranı yüzde 55 olarak  belirlendi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ihraç edilen kurmay subay oranı yüzde  48 oldu. Deniz Kuvvetlerinde görev yapan 428 kurmay subaydan 207'sinin kuvvet  komutanlığıyla bağı kesildi.

  KURMAYLIK SİSTEMİ DEĞİŞTİ 

Yaşananların ardından kurmaylık sistemi yeniden ele alındı. Detaylı  araştırmaların ardından gerekli idari tedbirlerin alınması planlandı. Bu kapsamda Milli Savunma Üniversitesince yapılan çalışmalarda sona  gelindi. Yeni düzenlemeyle kurmay sisteminde önemli değişikliklere gidildi.  Kurmaylık eğitimleri için Kara, Hava, Deniz Harp Enstitüleri görevlendirilecek.  Yeni sistemle kurmaylık uygulaması tabana yayılacak, kademeli ve performans  odaklı olacak. Yeni kurmaylık sisteminin iki kademeden oluşması planlanıyor.  Bunlardan birini Karargah Subaylığı Eğitimi, diğerini Komuta ve Kurmay Eğitiminin  oluşturması hedefleniyor. Karargah Subaylığı Eğitimine TSK'da 6. yılını bitirmiş ve 23. hizmet  yılını aşmamış subayların başvurabilmesi hedefleniyor. Böylelikle kurmay subay  uygulaması tabana yayılabilecek.

  Bu eğitimi başarıyla tamamlayan subaylara bir yıl kıdem ile Komuta ve  Kurmay Eğitimi Giriş Sınavı'na katılma hakkı tanınacak. Bu sınavı başaranlar daha  sonra komuta ve kurmay eğitimini alacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar  kurmay olmaya hak kazanırken bu subaylara yüksek lisans diploması ve bir yıl  kıdem verilecek.

SORULARIN SIZDIRILMASI KOMİSYON RAPORUNA GİRMİŞTİ 

  TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporunda,  kurmaylık sınavı sorularının önceden kendilerine verilmesiyle FETÖ mensuplarının  hızla üst rütbelere tırmandıkları ve emir subaylığı, özel kalem müdürlüğü,  Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı gibi stratejik görevlerde yer almaya  başladıkları, TSK'nın üst yönetiminde örgüt mensuplarına yer açmak maksadıyla  2008 yılından itibaren soruşturma ve davalar açıldığı, böylelikle örgütten  olmayan albay ve general kadrosundaki kişilerin tasfiyesinin sağlandığının  anlaşıldığı belirtilmişti. Darbe girişiminde görev aldıktan sonra tutuklanan ve TSK'dan ihraç  edilen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünü bombalayan pilot Müslim M, ek  ifadesinde FETÖ ile nasıl tanıştığını anlatmış, kurmaylık sınavları sorularının  kendisine önceden verildiğini ve bu sayede sınavı kazandığını itiraf etmişti.

 Darbe girişimi sırasında 66. Mekanize Piyade Tugayı Topkule  Kışlası'nda görevli olan, darbe günü bazı siyasileri ve bürokratları gözaltına  almakla görevli eski Kurmay Yüzbaşı Özkan Ö. de savcılık sorgusunda, 2013 yılında  ikinci kez girdiği kurmaylık sınavı öncesi yemin ettirilerek kendisine sınavda  çıkan soruların gösterildiğini anlatmıştı.
 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 13:10
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