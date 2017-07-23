TSK'da general ve amiral sayısı yüzde 40 azaldı! İşte bilanço...

Darbe girişimi sonrası Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) ihraçların ardından general/amiral mevcudu 326'dan 196'ya düştü. Personel eksikliğine karşı ise Milli Savunma Bakanlığınca subay, astsubay, sözleşmeli er ve uzman erbaş olmak üzere 13 bin 125 personel alındı.

SUBAY, ASTSUBAY SAYILARINDA AZALMA YAŞANDI

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yaşanan ihraçların yanı sıra emeklilik ve istifaların ardından TSK'da general/amiral, subay, astsubay sayılarında azalma yaşandı. Bunlara karşılık yedek subay, sözleşmeli erbaş ve er sayısı artırılarak, subay, astsubay, uzman çavuş alınarak personel eksikliğinin giderilmesi yoluna gidildi.

ORGENERAL/AMİRAL SAYISI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 40 ORANINDA AZALDI

TSK'da geçen yıl temmuz ayında 326 general/amiral görev yaparken, darbe girişimi sonrasında terör örgütüyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu belirlenen general ve amirallerin ihraçlarının yanı sıra bazı üst rütbeli subayların emekliye ayrılmalarının ardından bu rakam bu yılın mayıs ayında 196 olarak belirlendi. Böylelikle TSK'daki orgeneral/amiral sayısı geçen yıla göre yüzde 40 oranında azaldı.

KARA KUVVETLERİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ'nün darbe girişi öncesinde 10 orgeneral, 23 korgeneral, 50 tümgeneral ve 115 tuğgeneral olmak üzere 198 general görevde bulunuyordu. Darbe girişiminin ardından komutanlıkta orgeneral sayısı 7, korgeneral sayısı 14, tümgeneral sayısı 21 ve tuğgeneral sayısı 76 oldu.

DENİZ KUVVETLERİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise 15 Temmuz'da 2 oramiral, 4 koramiral, 12 tümamiral, 38 tuğamiral görev yaparken, darbe girişiminin ardından komutanlıktaki oramiral sayısı değişmedi. Koramiral sayısı 5'e yükselirken, tümamiral sayısı 6, tuğamiral sayısı 21'e düştü.

HAVA KUVVETLERİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise darbe girişimin ardından 2 orgeneral, 6 korgeneral, 3 tümgeneral ve 33 tuğgeneral görev yapıyor. 15 Temmuz öncesinde komutanlıkta 2 orgeneral, 8 korgeneral, 17 tümgeneral ve 45 tuğgeneral görevde bulunuyordu.

YEDEK SUBAY SÖZLEŞMELİ ERBAŞ/ER

TSK'da subay sayısında da geçen yılki darbe girişiminin ardından düşüş yaşandı. Subay sayısı 2016'nın temmuz ayında 32 bin 189 iken söz konusu rakam ihraç ve emekliliklerin ardından 24 bin 705 oldu. TSK'da subay sayısı geçen yıla oranla yüzde 23 azaldı. Astsubay sayısı da yine aynı dönemde 68 bin 978'den 62 bin 781'e düşerek yüzde 9 geriledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki personel eksikliği ise yedek subay ve sözleşmeli er/erbaş sayısının artırılmasıyla giderilmeye çalışıldı.

Bu kapsamda geçen yıl temmuz ayında 5 bin 792 olan yedek subay sayısı bu yıl mayıs ayına kadar yüzde 51 artırılarak 8 bin 736 oldu. Sözleşmeli erbaş ve er sayısı da 13 bin 88'den 16 bin 743'e yükseltildi. Artış yüzde 28 olarak belirlendi.