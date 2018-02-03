TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda bir tank saldırıda isabet aldı

TSK harekatta bir tankın saldırıya uğradığını açıkladı.

Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde harekâta katılan bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet almıştır" dendi.

Saldırıda, tankın yakınında bulunan bir askerin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, bir askerin Afrin'deki çatışmalar sebebiyle, bir diğer askerin ise Kilis'e gerçekleştirilen saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini belirtilmişti. Tanka yapılan saldırıyla birlikte bugün yaşamını yitiren asker sayısı 3'e yükseldi.