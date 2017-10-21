TSK Zap'ı PKK'ya mezar etti: 44 terörist öldürüldü
TSK tarafından yapılan açıklamada Irak'ın Zap bölgesinde devam eden operasyonda 16 Ekim'den bugüne kadar 44 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.21 Ekim 2017 Cumartesi 18:03
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklama şöyle; "Irak Kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda; Bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada silahlı 3 terörist, Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 13 terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirilmiş Operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 44’tür."
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Davut çakır1 gün önce Kübra ne saçmalıyorsuun? Bu pķk bu coğrofyada en az şu ya da bu adaltındabir kaç yüzyıldır var. Akp'yisuçluyorsunammaTsk yüz yıldır ne bugünkükadar güçlü ne de bu güne kadar böyle operasyonyapıldı. Da ha2000 yıllarda asker akşam olunca güneyde sokağa çıkmıyordu.. 33 askerimiz bir anda vuruluyor ,baskına uğrayan dağlıca karakoluna yardım ancak sonraki güne gidiyor onca ölü , yaralı bir askerı aldırmak için halikopter istesen üsler analar asker doğuruf ama halikopter doğurmaz diye red alir o asker orda ölür sonrada kanıyerde kalmayacakhamasetlafları.Bu gün böyle mi Samil1 gün önce Sizdeki beyni kusa taksak kus ters ucar . Pkklilari olduren o acilimci dedigin hukumettir , ama pkk ya destek cikan sizin gibi denyolardir . Gezi olaylarinda pkknin kucagindaydiniz , sihalar teroristleri gebertirken piknik yapan cocuklar diyenlerde sizlersiniz . Beyin iflas etmis yahu yazik . Kübra Tek1 gün önce Bu pkk itleri geberdi diye açılımcılar çok üzülmüştür. Kırmızı halı serip karşılamayı bilirdiniz siz bu pkklıları açılımcılar. Allah büyük. Fetö ile ortaklığınız bittiği gibi, pkk ile olan ortaklığınız da bitti. mehmet151 gün önce Allah ve vatan aşkiyla yanan Peygamber ocaginin yiyitleri Allah güç kuvvet versin size haklarimiz helaldir yiyitlerimiz. alaettin 1 gün önce ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN KAZAD BELADA KORUSUNASKERİMAMİN Davut çakır1 gün önce Ben debir karadenizliolarakdûa et kardeşim diyorum. Yıllardırsizinananız , babanız, çoluk çocuğunuz;bizim ise asker - poliskardeşlerimiz öldü.Amasiz çok daha huzursuz oldunuzDûa edin ki bu terör illeti bitsin, Türk - Kürt kardeşliği israi ve abd yi çatlatırve ortadoğu daayaklarıkesilir. Yarımoğlu1 gün önce Allah cc yar ve yardımcıları olsun kahramanlarımızın Alparslan Yavuz 1 gün önce Allah (c.c) 'uSiz Mehmetlerimize , Polislerimize ,Korucularimizaguc kuvvet versin. Ayaklariniza tas .degmesin. Emperyalist eniklerinin.agalarinin , elleri , beyinleri kurusun. Yigitlerimiz , Selam Sizlere,Milletce dualarimiz sizinle . Ebu Harun 1 gün önce Bir midyat lı olarak operasyonlar sona kadar sürmeli... Selam ve dua ile.... Mehmetyazici1 gün önce Elinizyesillesin mezarlarini ..........