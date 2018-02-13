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Zeytin Dalı Harekatı FETÖ'yü kudurttu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın FETÖ'yü rahatsız ettiği örgüt üyesi istihbaratçı üsteğmenin itiraflarıyla bir kez daha ortaya çıktı.

13 Şubat 2018 Salı 13:02
Zeytin Dalı Harekatı FETÖ'yü kudurttu

Konya'da yürütülen Türk Silahlı Kuvvetlerinde FETÖ yapılanması yönelik soruşturmada Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında istihbarat subayı olarak görev yapan üsteğmen, E.B. 5 Ocak'ta gözaltına alınarak tutuklandı. 2 hafta sonra itirafçı olan üsteğmen, subay olmasını sağlayan ve himmet verdiği örgüt abileriyle TSK içerisinde görev yapan kripto subayların ismini verdi.

İTİRAFÇI ÜSTEĞMEN HER ŞEYİ ANLATTI

Cezaevinde 40 FETÖ üyesi ile birlikte aynı koğuşta kaldığını anlatan itirafçı, duruşmaya giden ya da aileleriyle görüşen diğer tutuklulara Gülen'in talimatlarının ulaştırıldığını söyledi. E.B. "Afrin operasyonu için, hükümet köşeye sıkıştığı için sözde kendini kurtarma girişimi olduğu şeklinde bir algı yaratılıyor. Duruşmalara gittiklerinde başkalarından duydukları rüyaları anlatarak çektikleri eziyetin kısa sürede son bulacağını, anlatıyorlar. Her akşam yatsı namazı sonrasında bir defterdeki metinleri okuyarak hükümet aleyhinde beddua seansları yapıyorlar.

ÇÖZÜLMENİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN BÖYLE KANDIRIYOR

Çözülmenin önüne geçmek için, konuşmayanların hepsinin serbest kalacağını, FETÖ davalarının düşeceğini, örgütün tekrar toparlanacağını ve etkin pişmanlıktan yararlananların tutuklu kalmaya devam edeceğini iddia ediyorlar" dedi.

Sabah

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 13:02
  1. ürk Silahlı Kuvvetleri
  2. FETÖ
  3. Konya

YORUM YAZ

  • PolatPolat1 sa önce
    Feto mikrobuna devlet kapılarını ardına kadar açanlar ne olacak peki. Bizim çocuklarımızın hakkını gasp edip, feto itine peşkeş çekenler. Ne istediler de vermedik diyenler. Polis olmak isteyenler bile gidip bunlara yalvarıyordu bir zamanlar.
  • SadakatSadakat1 sa önce
    Bu serefsizler guya kendi "hizmeti" pardon cikari icin "kurtlerle" ayni yataga girecek kadar alcaklar!
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