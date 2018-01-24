TSK Afrin'de hainleri vurdu, ses Almanya'dan geldi

DW Türkçe'nin haberine göre Wagenknecht, Funke Medya Grubu'na verdiği demeçte, "Erken uyarı sistemi donanımlı AWACS keşif uçakları tarafından toplanan bilgilerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Kürtlerine karşı başlattığı saldırı savaşında kullanılmasının mümkün olduğunu, dolayısıyla Alman silahlı kuvvetler mensuplarının derhal Konya'daki NATO üssünden çekilmesi gerektiğini" söyledi.

"SİLAH SEVKİYATINI DURDURUN"

Wagenknecht, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'e çağrıda bulunarak Türkiye'ye silah sevkiyatını da yasaklamalarını istedi.

Alman milletvekillerinin İncirlik üssündeki Alman askerlerini ziyaret etmesine Türk hükümetinin izin vermemesi üzerine Alman birliği İncirlik'ten çekilmişti. Konya'dan havalanan AWACS'lar Suriye sınır bölgesinde muhtemel hava çatışmalarını önlemek üzere Türk ve uluslararası hava sahasında keşif uçuşları yapıyor.