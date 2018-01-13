Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TSK vurmaya başladı! Bombardıman sesleri Türkiye’den de duyuluyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolu mevkiinden TSK unsurlarınca Afrin'de PYD mevzilerine yönelik aralıklarla top atışları yapıldı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 14:45
TSK vurmaya başladı! Bombardıman sesleri Türkiye’den de duyuluyor

Öğleden sonra peş peşe gerçekleşen atış sesleri, Reyhanlı ilçe merkezi ve Cilvegözü sınır kapısından da duyuldu.

Bölgeden aralıklarla top atışı sesi gelmeye devam ediyor. Bölgedeki kaynaklar PYD kontrolünde bulunan Afrin'den Türkiye tarafına taciz ateşi açıldıktan sonra top atışının başladığını söyledi.

ABD BUGÜN TERÖRİSTLERİ ZİYARET ETMİŞTİ

ABD'nin PYD/PKK ile münasebetsiz ilişkisi devam ediyor. YPG'yi, DEAŞ'ı bitirme adı altında silahlandıran ABD, bu sefer de PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye topraklarına, Dışişleri heyetiyle çıkartma yaptı.

TÜRKİYE'DEN NET AFRİN MESAJI

PKK'lı teröristlerin muhattap alınarak ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerince görüşmeler yapmasına Türkiye bir açıklama yapmadı, ancak yaptığı icraat ile tavrını net bir şekilde ortaya çıktı

Görüşmenin yapıldığı saatlerde PKK'nın Suriye yuvası olan Afrin, Türk Obüsleri ile vuruldu.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 14:45
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Zeynel Abidin Zeynel Abidin 9 dk önce
    İNŞALLAH GEÇ KALMAMIŞIZDIR ALLAH ORDUMUZUN YAR VE YARDIMCISI OLSUN AMİN
  • mehmet alimehmet ali1 sa önce
    tamam budur işte
  • hsyn2802hsyn28021 sa önce
    talim atışıdır o. bakeyler bozuk silah varmı diye.
  • İbrahimİbrahim1 sa önce
    CENAB-I HAKK YÂR VE YARDIMCINIZ OLSUN YİĞİTLERİM.GAVURLARIN BOYUNUN ÖLÇÜLERİNİ ALIN.VİRA BİSMİLLAH
  • gurbetcimgurbetcim1 sa önce
    Bir öğlen günü ansızın geliriz.
  • Deniz GezmişDeniz Gezmiş1 sa önce
    Beklenen gün yakın.
  • Yunus Bilgin Yunus Bilgin 1 sa önce
    DEVAM YOĞUN TOPÇU ATIŞI 48 SAAT, Sonra UÇAKLAR BOBARDIMAN, TAARRUZ HELİKOPTERLERİ ile birlikte tanklarımız, sora KOMANDOLARIMIZ. BİZ SEFERBERLİK İÇİN EMİR BEKLİYORUZ. Taş üstünde taş bırakmayacağız
  • HAŞMETHAŞMET1 sa önce
    HADİ BİSMİLAH
  • T Ü R KT Ü R K1 sa önce
    RABBİM YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN ABİLERİM ASKERLERİM SAĞLIĞINIZA DUACINIZIM HER ZAMAN SIZLER SAYESINDE MUTLU HUZURLUYUZ VURUN ŞEREFSİZ YARATIKLARI
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

O lüks aracın sahibi belli oldu! Meğer...
  1. O lüks aracın sahibi belli oldu!..
  2. HDP'yi çıldırtmıştı, yenileri geliyor
  3. Rusya'dan skandal Türkiye kararı!
  4. Rusya'dan İsrail açıklaması
  5. AK Partili belediye başkanı..
  6. Bozdağ'dan flaş açıklama: Öyle bir..
  7. Arda Turan'ın sözleşmesinde dikkat..
  8. Barcelona'dan Arda Turan'a veda mesajı
  9. Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Konuştum..
  10. Denizli'de öğretmene düşük not dayağı
  11. Adıyaman'da göçük: 1'i ağır 2 yaralı
  12. 2 bin 500 güvenlik görevlisi alınacak!..
  13. Galatasaray'dan dev anlaşma!
  14. Esed rejimi Doğu Guta'ya klor gazıyla..
  15. Kars'ta vatandaşların karla mücadelesi
  16. Adana'daki çete operasyonu
  17. TSK vurmaya başladı! Bombardıman..
  18. Iğdır’da kaçak sigara operasyonu
  19. Soylu'nun talimatını uygulayan Emniyet..
  20. Hatay'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması
Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması
Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
Sevakin Adası'nda flaş gelişme
Sevakin Adası'nda flaş gelişme

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.01.2018
AK Parti'den çok sert tepki: Sınırı aştınız!
AK Parti'den çok sert tepki: Sınırı aştınız!
ABD askeri toplantısına saldırı
ABD askeri toplantısına saldırı