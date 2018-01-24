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TSK vurdu! Harita değişti, yeni harita paylaşıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i terörden arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında operasyonlar devam ediyor. ÖSO güçleri sosyal medyadan Afrin'deki durumu gösteren yeni haritayı paylaştı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:51
TSK vurdu! Harita değişti, yeni harita paylaşıldı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda 4 günlük hedefe 2 günde ulaşıldı. 170 hedef imha edildi, 15 nokta örgütten alındı. Zeytin Dalı Harekatı, dördüncü gününde devam ederken, Özgür Suriye Ordusu askerleri, Afrin yakınlarında ele geçirdikleri köylerdeki PKK/YPG'lileri de bir bir teslim alıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. gününde, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzileri ateş altına alındı. Ajanslara düşen son dakika haberine göre ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'nın desteğiyle Afrin'in batısındaki El Hammam köyünü ve çevre tepeleri teröristlerden arındırdı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bölgedeki unsurlara saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi.

İşte Afrin'e huzur koridorunu açacak Zeytin Dalı operasyonunda saat saat yaşananlar...

11.50 : Dakikalar önce Hatay'daki tanklar ve zırhlı araçlar sınırı geçerek Afrin'e doğru ilerlemeye başladı.

11.45 : Reuters'a konuşan üst düzey bir SDG (PKK'nın başını çektiği ve ABD'nin DAEŞ'e karşı ittifak yaptığı paravan örgüt) yetkilisi, onlarca yabancının Türkiye'ye karşı kendi saflarında olduğunu itiraf etti. Habere göre; ABD, İngiltere ve Almanya vatandaşları da terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD için çatışmalara giriyor.

HARİTA DEĞİŞTİ

11.35 : Afrin harekâtında son durumu gösteren harita ÖSO tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Haritada Türk askeri ve ÖSO güçlerinin yedi ayrı noktadan terör hatlarını yardığı görülüyor.

 

YARALI ÖSO ASKERLERİ HATAY'A GETİRİLDİ

10:55 Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ÖSO birliklerine bağlı askerlerden yaralananlar Hatay'daki çeşitli hastanelere getirilerek tedavi altına alındı.

KİLİS'TEN GÖRÜLÜYOR

10:44 Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. gününde terör örgütü PYD/PKK mevzileri havadan ve karadan yapılan bombardımanla etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. gününde Türk savaş uçakları havadan, fırtına obüs ve ateş destek vasıtalarıyla karadan PYD/PKK mevzilerini ateş altına alıyor. Belirlenen hedefler, yapılan bombardımanla etkisiz hale getiriliyor.

Yapılan bombardımanın ardından yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden de görülüyor.

BÖLGEYE ZIRHLI ARAÇ SEVKİYATI DEVAM EDİYOR

10:00 Çatışmaların şiddetlendiği bölgeye zırhlı araçların sevkiyatı devam ediyor.

TERÖR PROPOGANDASI YAPAN 11 KİŞİ TUTUKLANDI

09:45 Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla PYD/PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 150 kişiden 11'i tutuklandı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 12:51
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