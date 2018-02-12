TSK ve ÖSO o köyü ele geçirdi

TSK'nın 20 OCak'ta başlattığı Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 24. güne girildi.

Bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Dün jetler 19 hedefi imha etti.

Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri de obüs ve top ateşi ile vuruldu.

AFRİN'DE BİR KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Afrin'in batısındaki Muhammediye Köyü teröristlerden arındırıldı.