Muhammediye köyü ele geçirildi

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TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Muhammediye köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi
12 Şubat 2018 Pazartesi 14:50
Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 14:50
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