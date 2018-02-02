TSK ve ÖSO güçleri Afrin'de saldırıya geçti: Hedef Raco

TSK destekli ÖSO'ya bağlı güçlerin Raco bölgesinde saldırıya geçtiği bildiriliyor.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, TSK destekli Özgür Suriye Ordusu mensupları Afrin'in Raco bölgesindeki PKK mevzilerine yönelik saldırı başlattı.

Raco bölgesindeki PKK mevzilerine yönelik saldırının bugün öğle saatlerinde başlatıldığını belirten bölge kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO güçleriyle PKK arasında bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığını aktarıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 14'üncü gün

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte icra ettiği Zeytin Dalı Harekatı'nın 14'üncü gününde etkisiz hale getirilen YPG/PKK'lı sayısının 823 olduğunu açıkladı.

Kaynak: Mepa News