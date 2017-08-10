TSK ve Muhaliflerden Peçe kararı
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Muhaliflerin kontrolünde bulunan Cerablus kentinde Peçe takmak yasaklandı.10 Ağustos 2017 Perşembe 20:04
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ'ten ele geçirilerek özgürleştirilen Cerablus'ta Özgür Suriye Ordusu kırsal kesim alanlarında peçe takmayı yasakladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri kordinasyonunda bulunan ÖSO güvenlik departmanı, kararın ''Menbiç'ten sızma yapan Terör örgütü PKK militanlarına karşı güvenlik nedeni ile alındığı'' açıklandı.
Keza terör örgütü PKK'lı kadın teröristler zaman zaman bölgeye peçe takarak sızma girişimlerinde bulunuyor. Terör örgütü üyesi erkeklerde Peçe takarak ''kadın rolüne'' bürünüp kırsal bölgelerdeki Mehmetçik ve Muhaliflerin kontrol noktalarına saldırılar düzenliyor.
Alınan kararın tam metni;
Kaynak: www.yeniakit.com.tr