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Yukarı Divan köyü terör örgütü YPG'den temizlendi
TSK ve ÖSO, Afrin'in Yukarı Divan köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı.
15 Şubat 2018 Perşembe 15:06
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 15:06
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