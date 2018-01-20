TSK tarih verdi! Balistik füze testi...

Hisar Projeleri son hız devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri HİSAR-O BTF (Balistik Test Füzesi) atışı yapılması planlanan bölgeye ait koordinat bilgileri ve giriş yasağı uygulanacak tarihleri açıkladı. Testler 22 Ocak – 4 Şubat tarihlerinde Tuz Gölü bölgesinde yapılacak. TSK, bildiride belirtilen tarihlerde bölgeye girişin yasak olduğunu duyurdu. Testlerde atış yüksekliği 14.000 feet olarak belirtildi. Balistik Test Füzesi atışı ile Hisar-O füzesinin uçuşu test edilip çeşitli veriler toplanacak.



Yüzün Üzerinde Yerli Çözüm Ortağı



Hisar-A ve Hisar-O Projeleri kapsamında sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haberleşme, radar, elektro-optik, atış kontrol, komuta kontrol, terminal güdüm için arayıcı başlık çözümleri ASELSAN sorumluluğunda, füze geliştirme faaliyetleri ise ROKETSAN sorumluluğunda yürütülüyor. TÜBİTAK SAGE, METEKSAN, FNSS, Koluman, Savronik, YALTES, SDT olmak üzere yüzün üzerinde yerli çözüm ortağı ile birlikte devam eden HİSAR Projesinde geçtiğimiz yıl ilk defa dikey atış yapılmıştı.



Hisar-O’nun, ilk uçuşlu testi olan Balistik Test Füzesi atışı, 23 Temmuz 2014 tarihinde, Aksar​ay’da başarıyla gerçekleştirilmiş ve füze, fırlatma aracından başarılı bir şekilde ayrılmış, hesaplanan yörüngesinde kararlı bir şekilde uçarak testi tamamlamıştı.

Defence Turk