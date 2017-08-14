TSK ‘Son dakika’ olarak duyurdu! Savaş uçaklarımız o noktaları vurdu…

Genelkurmay Başkanlığı Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına 12 Ağustos'ta yapılan operasyonla ilgili açıklama yaptı. TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "12 Ağustos 2017 tarihinde sabah saatlerinde Irak kuzeyi Kandil bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından hav aharekatı düzenlenmiştir. Operasyonda keşif ve gözetleme vasıtaları ile bölücü terör örgütü mensuplarının silah ve mühimmat deposu ile silah mevzi olarak kullandığı tespit edilen dört hedef imha edilmiştir.Bölgedeki kaynaklardan elde edilen bilgilere istinaden yapılan harekat neticesinde 13 teröristin ölü 8 teröristin de ağır şekilde yaralandığı öğrenilmiştir."