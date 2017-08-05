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TSK: Şırnak Uludere’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Uludere’de, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin, icra edilen topçu atışları sonucunda etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:18
TSK: Şırnak Uludere’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

TSK’dan 4 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Şırnak Uludere’de, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, icra edilen topçu atışları sonucunda etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramalarında, Hakkari Şemdinli’de bir el yapımı patlayıcı, Van Çaldıran’da bir el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam iki el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Ağrı Doğubayazıt’ta, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında 42 kg kalsiyum karbonat karışımı yanıcı ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:18
  1. TSK
  2. ŞIRNAK
  3. ULUDERE
  4. TERÖRİST
  • Belengaz Belengaz 2 sa önce
    Ben bir Kürt olarak bu örgütünü ne istediğini bilmiyorum.neden dağda olduklarını 35 yıldır anlamış değilim.bunlar yok uğruna ölùyorlar bunlar hem dünyalarını hemde ahiretlerini berabet ettiler.bende kūrdūm ama Türkiye'ye aşığım 780 bin km kare benim topragim.anladığım tek birsey var bu hdpkk kùrd halk düşmanıdır kürd halkına zarar vermekten başka yaptıkları brsy yok
  • Önce Vatan Önce Vatan 3 sa önce
    PYD PKKLI HEVALLER GEBERMİŞ .
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