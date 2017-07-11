Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TSK sinyali verdi! Afrin sınırına dev sevkiyat...

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye’nin Afrin İlçesi’ne komşu Kilis sınırına askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

11 Temmuz 2017 Salı 12:43
TSK sinyali verdi! Afrin sınırına dev sevkiyat...

Suriye’nin Halep kentine bağlı terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin’e komşu olan Kilis’e, sabah saatlerinde askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Askeri malzemelerin bulunduğu kamyonlar, güvenlik önlemleri arasında sınır hattındaki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına götürüldü.

Askeri araç ve personellerin sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 12:43
  1. son dakika
  2. kilis
  3. operasyon
  4. sevkiyat
  5. sınır
  6. suriye
  7. türkiye
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aylık 14 bin liraya personel aranıyor!
    1. Aylık 14 bin liraya personel aranıyor!
    2. Uyurgezer 8'inci kattan düşerek..
    3. İşte 'Anadolu' adının doğduğu köy
    4. TSK sinyali verdi! Afrin sınırına dev..
    5. Sürpriz yumurtadan çıkanlar şoke etti!..
    6. Piyasalar da FETÖ darbesine boyun eğmedi
    7. Hakan Şükür'e bir şok daha
    8. Cüneyt Arkın böyle inledi: Yapma..
    9. Zorunlu Bireysel Emeklilik caiz mi?
    10. Borsa'da tüm zamanların rekoru kırıldı
    11. Katar'a dünyanın en büyük operasyonu!
    12. FETÖ'cü Hakan Şükür'e yakalama kararı
    13. FETÖ'cü Hakan Şükür ABD'de keyif..
    14. Baykal oğluna kafa atan güvenliğin..
    15. 'DEAŞ Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'..
    16. Yüksekova’da 6 terörist etkisiz hale..
    17. Yine çok terleyecek! 'Delili yok'..
    18. PKK korkudan bakın ne yapıyor!
    19. Rusya'nın burnunun dibine füze..
    20. Katar sorununda Kuveyt arabulucu..
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    İran: Masraflarımızı karşılayın
    İran: Masraflarımızı karşılayın
    Nazlıgül komutanı nasıl öldürdükleri ortaya çıktı
    Nazlıgül komutanı nasıl öldürdükleri ortaya çıktı
    Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme
    Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme