TSK'dan açıklama: 72 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı yürütülen mücadele, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde ateşkes sürecinin tesisi amacıyla 19-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre teröristle mücadele harekâtı kapsamında geçtiğimiz süreç içerisinde BTÖ’nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Hakkâri, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Erzurum ve Irak’ın kuzeyi) bölgeleri teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildi. Bu kapsamda Hakkâri Yüksekova (İkiyakalar), Şırnak merkez (Namaz Dağı), Siirt Baykan, Pervari (Yazlıca Dağı), Diyarbakır Lice, Erzurum Şenkaya ve Irak’ın kuzeyi (Zap ve Avaşin Basyan) bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildi. Operasyonlarda 72 terörist etkisiz hale getirildi, 18 adet piyade tüfeği, 2 adet makinalı tüfek, 2 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet roketatar, 1 adet av tüfeği, 7 adet tabanca olmak üzere toplam 30 adet silah, 1.2 kilogram C-4 plastik patlayıcı, 202 kilogram amonyum nitrat, 23 adet el bombası, 3 bin 968 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 9 adet RPG-7 roketatar roketi, 2 kilogram dinamit lokumu, 152 adet fünye, 37 adet şarjör, 18 adet telsiz, 2 adet el dürbünü, 3 adet gaz maskesi ve 27 adet tüp ele geçirildi. 53 adet el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edilirken, teröristler tarafından kullanılan 21 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonlarda 7 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 8 adet muhtelif silah, 62 bin 97 paket kaçak sigara, 34 adet kaçak telefon, 286 adet küçükbaş hayvan ve 389 kilogram esrar ele geçirildi. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 13 bin 249 kişi yakalandı. Bir hafta içinde gerek yurt içi, gerek yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda 7 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı.Bu hafta özellikle Hakkai, Şırnak ve Irak’ın kuzeyinde (Zap/Zer Tepe ve Avaşin-Basyan/Batin bölgesinde) icra edilen etkili operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütüne önemli kayıplar verdirilerek, ağır darbe indirildiği aktarıldı.

Azaz-Cerablus arasında 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekaretlik alan kontrol altına alındı

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekatı’nda TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekaretlik alan kontrol altına alındı. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği vurgulandı. Özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara misli ile mukabelede bulunulduğu aktarıldı.

İdlib’de 1 ve 2 numaralı gözlem noktaları tesis edildi

Astana Süreci kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı hatırlatılan açıklamada, TSK unsurlarının tespit edilen bölgelerde gözlem noktaları tesis etmek üzere 8 Ekim tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başladığı, 13 Ekim tarihinde 1 numaralı gözlem noktasını, 23 Ekim tarihinde ise 2 numaralı gözlem noktasını tesis ettiği aktarıldı. Diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmelerine yönelik çalışmalara devam edilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bölgedeki görevlerini Astana Süreci’nde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü vurgulandı.