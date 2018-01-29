TSK, saldırı hazırlığındaki teröristleri vurdu!

TSK, Irak'ın kuzeyinde Zap. Avaşin. Basyan ve Hakurk bölgelerinde yaptığı keşif faaliyetleri sırasında, karakollara saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere hava harekatı düzenledi.

Harekatta, 8 hedef imha edildi.

TSK'nın, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER VURULDU

Irak Kuzeyi Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 29 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir.

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.