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TSK, saldırı hazırlığındaki teröristleri vurdu!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen keşif faaliyetleri sırasında tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu öğrenilen teröristlere hava harekatı düzenledi. Harekatta 8 hedef imha edildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 20:23
TSK, saldırı hazırlığındaki teröristleri vurdu!

TSK, Irak'ın kuzeyinde Zap. Avaşin. Basyan ve Hakurk bölgelerinde yaptığı keşif faaliyetleri sırasında, karakollara saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere hava harekatı düzenledi.

Harekatta, 8 hedef imha edildi.

TSK'nın, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER VURULDU

Irak Kuzeyi Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 29 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir.        

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 20:23
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