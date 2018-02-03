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TSK, PKK'yı vurmasın diye Merkel'e yalvardılar! Aralarında 2 Türk de var

Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine düzenlediği operasyonun bitirilmesi için, Merkel'e mektup yazıldı. Teröristlere yapılan harekatın durdurulması istenen mektuba, 100'e yakın isim imza attı. İmza atanlar arasında 2 Türk'ün de olduğu belirtildi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 09:01
TSK, PKK'yı vurmasın diye Merkel'e yalvardılar! Aralarında 2 Türk de var

Türkiye sınırında konuşlanan teröristlere düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız olan Avrupalılar, aylarca hükümet kuramayan Merkel'den operasyonun bitirilmesini istedi.

Çoğu Almanya ve Avrupa'dan olmak üzere 90'ın üzerinde isimin imzaladığı mektup, Almanya Başbakanı Merkel'e iletildi. Ayşe Polat ve Yüksel Yavuz gibi isimlerin imzaladığı mektupta, Merkel'den Türkiye'nin teröristlere yönelik düzenlediği operasyonun durdurulması istendi.

TERÖR OPERASYONUNA 'İNSAK HAKLARI ÇABASI' İSTEDİLER

Stuttgart Tasarım, Sanat ve Medya Yüksek Okulu'ndan Prof. Peter Ott, "Alman siyaseti, Türkiye'nin Afrin'e saldırısı karşısında pasif kaldı” ifadelerini kullandı.

Mektupta, siyasilere "Avrupa'nın değerlerini inandırıcı bir şekilde savunma ve somut olarak demokrasi, uluslararası hukuk ve insan hakları için çaba gösterme” çağrısı yapıldı. Ayrıca Avrupa Birliği ve Almanya'nın, "Türk hükümetinin Suriye'ye yönelik saldırısına derhal son vermesi için eldeki bütün imkânlarla mücadele etmesi” gerektiği küstah bir şekilde ifade edildi.

İMZALAYANLAR ARASINDA İKİ DE TÜRK VAR

Mektubu imzalayanlar arasında oyuncu Peter Lohmeyer, yönetmen Ayşe Polat, aktris Maria Schrader, sanatçı Daniel Richter, yönetmen Yüksel Yavuz gibi isimler de bulunuyor.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 09:01
  1. Almanya
  2. Merkel
  3. Türkiye
  4. Afrin
  5. Zeytin Dalı harekatı

YORUM YAZ

  • AydınAydın1 sa önce
    Gün gelecek Almanyada Türk nüfusu 10 milyon olacak. İşte o zaman Almanya . yedi.
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz1 sa önce
    Bizde caresiz insanlar daga tasa turku soyler rahatlamak icin almanlari anladik fakat bu iki turk neyin nesieger bir turksen turk gibi dagran hicbir alman turk basbakina gelip yalvarmaz bal bozulmaz bozulan suttur aslanlar carpisiyor vatan mudahasi yoktur bunun devasi
  • AlperAlper1 sa önce
    Doğru Türkiye çomak soktu le! Iyi oluyordu değilmi kâfirin verdiği silahla istediğiniz evi nişan alıyordunuz cannız sıkılınca Türkiyeye sıkıyodunuz.Tarihte Türk milleti hiç yenilmemiştir ya kalleşlikle yada masa üzerinde yenilgi görmüştür.
  • ihsanihsan1 sa önce
    siz gidin mezardaki babanıza yalvarın pislikler terör yaparken iyimiydi türkiyeye 87 füze atıldı şehit ve yaralılar var bunlara sizde ortaksınız katilsiniz
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