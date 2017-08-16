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TSK paylaştı! Irak'tan getirip sakladılar...

Şırnak'ta, bölücü terör örgütüne yönelik yapılan arama-tarama faaliyetinde İsveç menşeli iki adet tanksavar füzesi ele geçirildi

16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:15
TSK paylaştı! Irak'tan getirip sakladılar...

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, 48'inci Hudut Tugay Komutanlığına, dün bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Biliç Tepe bölgesinde eylemlerde kullanılmak üzere Irak'tan getirilen silah ve mühimmatın gizlendiği bilgisi geldi.

İSVEÇ MENŞELİ

Bunun üzerine bölgede yapılan arama ve taramalarda İsveç menşeli iki AT-4 tanksavar füzesi ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığınca füzelerin fotoğrafları da basınla paylaşıldı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:15
  1. tank
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  • hrnhrn55 dk önce
    Şimdi vereceksin öso'ya salacaksın isvicreye,aynısı mukabele etmediğimiz süre devam edecek
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