TSK 'organik' dedi, üreticiler çare arıyor

SİNAN BAKIR İlk aşamada Mehmetçik için 80 milyon organik yumurta talep ediliyor. Ancak ülkemizde 70 milyon adet üretim yapılıyor.

ORGANİK YUMURTA ÜRETİMİ ZAHMETLİ

Üreticiler, bu üretim rakamları ile tüketimi karşılamanın kolay olmadığı görüşünde. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Konya, organik yem ve civciv üretiminin zahmetli olduğunu söyledi ve “Senelerdir kimyasal gübreden yararlanıldı. Tarım alanlarımızın ıslah edilmesi, ari olması gerekiyor. Bu yapılamadan organik yem yetiştirmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Koç ise Mehmetçik’in organik gıda alımının yararlı olacağını vurgulayarak, “Ancak organik yem ve civciv üretimimiz sınırlı. Şu aşamada ordumuzun sektörü dönüştürmesi pek kolay görünmüyor” dedi.