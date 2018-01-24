TSK operasyonda, Borsa rekorda

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 118.955,83 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 artışla kapanış rekoru olan 118.400,06 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.164,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi de yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 5,21 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,81 ile metal ana sanayi oldu.

BIST GÜNE İYİ BAŞLADI

Güne pozitif başlayan ve genele yayılan alışların etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 118.955,83 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da 118.400,06 puana taşıdı.

Analistler, dünya borsalarındaki pozitif hava ve “Zeytin Dalı Harekatı”na ilişkin tedirginliklerin azalmasının etkisiyle yurt içi piyasaların pozitif bir seyir izlediğini bildirdi. BIST 100 endeksinin dünkü hızlı yükseliş eğilimini devam ettirdiğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin dolar bazında göreceli olarak halen ucuz olduğunu kaydetti.

Analistler, dolar bazlı tarihi zirvesi 51.070 puanda bulunan BIST 100 endeksinin bugün cari kurla 31.306 puandan kapandığına dikkati çekerek, küresel piyasalarda, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin devam etmesi durumunda endeksin yükseliş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.

ALTIN YÜZDE 0.15 YÜKSELDİ

Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.334,51 dolarda yoğunlaştı.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 162 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7847 lira, satışta 3,7999 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8072 lira, satışta 3,8224 lira olarak belirlemişti.

PETROL 70 DOLARIN ALTINDA

Uluslararası piyasalarda, avro/dolar paritesi 1,2288, sterlin/dolar paritesi 1,3996, dolar/yen paritesi de 110,33 düzeyinde seyretti. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,74 dolardan işlem gördü.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ

Tüketici güven endeksi, ocak ayında geçen aya göre yüzde 11,1 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ocakta geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 11,1 artış gösterirken, aralıkta 65,1 olan endeks değeri bu ay 72,3 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde yüzde 7,3 artarak 91,1'e yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde iyileşme olduğunu gösteriyor.