TSK operasyon yaptı… PKK’nın oyunu ortaya çıktı!

Rakka Operasyonu’nu ortak yürüttüğü terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu PYD/YPG’ye çok sayıda silah temin eden ABD, Türkiye’nin duyduğu rahatsızlığı ve endişeleri gidermek için silahların seri numaralarını paylaşmaya başladı. Türkiye de bununla yetinmeyerek sahada bu silahlarla ilgili çalışma yürütüyor.

Hafta sonu Hakkari’de etkisiz hale getirilen teröristle birlikte ele geçen silahlar arasında, seri numarası kazınmış halde bir AT-4 tanksavar silahı bulundu.

ABD denetliyor

ABD’nin YPG’ye verdiği silahlar arasında bin adet AT-4 olduğu ABD medyasında da yer almıştı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, konunun haziran sonunda yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda gündeme getirileceğini, konuyla ilgili rahatsızlığı ABD’li mevkidaşı Jim Mattis’e ileteceğini açıkladı.

Operasyonu Türkiye ile ilişkileri bozmadan tamamlamak hedefindeki ABD, attığı tüm adımları Türkiye’ye rutin şekilde rapor ederken, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üzerinde sadece Rakka operasyonu için verilen silahların Türkiye’ye geçmemesine yönelik denetim mekanizması oluşturdu. PYD/PKK’ya verilen silahlar konusunda Mattis ve Işık arasında operasyona ilişkin değerlendirme görüşmeleri de yapılıyor.

Mektup gönderdi

Rakka operasyonunun PYD/YPG ile yapılmasından rahatsızlık duyan Türkiye’ye güvence veren ABD, silahlara ilişkin tüm ayrıntıları paylaşılacağını bildirmişti. Edinilen bilgiye göre, verilen silahların seri numaraları Türkiye ile paylaşılmaya başlandı. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Mattis’in geçen hafta Işık’a, PKK/PYD’ye sağlanan silahlarla ilgili detaylı mektup yolladığını açıkladı. Dunford, kendisinin de konuyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştüğünü belirterek “Türklerle masaya oturduk ve kaygılarını gidermek için çok sıkı bir çerçeve hazırladık. Raporlama konusunda şeffafız. Dolayısıyla bu konu bizim için oldukça önemli ve stratejik bir konu. Bunun farkındayız” dedi.

Masaya yatırılacak



ABD’den YPG’ye verilen silahların seri numaraları paylaşılmaya başlanmış olsa da Türkiye, silahlarla ilgili sahada ayrı çalışma yürütüyor. Ele geçirilen silahlar tek tek kontrol ediliyor. Geçen hafta sonu Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Derecik Yeşilova Bahar Deresinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristle birlikte bir AT-4 tanksavar silahı ele geçirildi. Tanksavarın seri numarasının silinmiş olduğu dikkat çekti. ABD’nin PYD/YPG’ye verdiği silahlar arasında, ilk sevkiyatta, AT-4 tanksavarlardan bin adet bulunuyordu. Güvenlik kaynakları, silahın seri numarasının teröristler tarafından mı yoksa teröristlere verilirken mi silindiğine dair soru işaretleri oluştuğunu vurguladı. YPG’nin elinde RPG 7’ler, SPG 9 geri tepmesiz toplar, Biksi makineli tüfekler ve Doçka’lar da bulunuyor. Bakan Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda Mattis ile silah sevkiyatı konusu tekrar masaya yatırılacak.



