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TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınırlarımızdaki terör koridorunu engellemek için başlattığı, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) destekli Zeytin Dalı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısını açıkladı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 10:00
TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı!

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1141 olmuştur."

Ayrıca terör örgütlerine yönelik hava harekatı hakkında da bilgi veren TSK, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile terör örgütlerine ait 36 hedef imha edilmiştir." açıklamasını yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen
hava harekatıyla terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 36 hedef imha edildi.

Bölgeden elde edilen bilgilere göre, bugün 79 terörist etkisiz hale getirildi.

Hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatının, planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.

AYRINTILAR GELECEK...

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 10:00
  1. TSK
  2. Zeytin Dalı harekatı
  3. Afrin

YORUM YAZ

  • ihsanihsan2 sa önce
    allah sayılarını artırsın ateşleri bol olsun
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