TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.02 Şubat 2018 Cuma 10:25
TSK ve ÖSO'nun Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 14'üncü gününde devam ediyor.
Harekata ilişkin TSK'dan yeni bir açıklama geldi. Son yapılan hava harekatında 6 hedefin imha edildiği bildirildi.
Açıklamada, harekat kapsamında öldürülen terörist sayısının da 823'e yükseldiği kaydedildi.