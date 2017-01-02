TSK o iddiaları fotoğraflarla yalanladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Suriye'de bulunan askerlerin lojistik sıkıntı çektiği ile ilgili iddiaları yayınladığı fotoğraflarla yayınladı.

TSK o iddiaları fotoğraflarla yalanladı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 21:13
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TSK'dan yapılan açıklamada, “TSK'nın Fırat Kalkanı Harekatı'na iştirak eden birliklerinde (gerek sınır boyunda, gerekse Suriye içerisinde) lojistik sıkıntılar olduğu, askerlerin iyi beslenemediği, banyo imkanları olmadığı v.b. bir kısım haberler gündemi işgal etmişti. Bunun üzerine zaten harekatın başından beri tedarik ettiğimiz ve dağıtımını düzenli olarak yaptığımız, sağladığımız bazı imkanları istedik ki halkımız da görsün. Bir kısım çok da iyi niyet taşımayan ferdi girişimleri dikkate alarak yapılan haberler bizden önce halkımızı üzmektedir. Devlet bütün gücünü o bölgeye cömertçe seferber etmektedir” denildi.  

 

 
EtiketlerFırat Kalkanı Operasyonu
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