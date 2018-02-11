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Hacı İskender köyü terör işgalinden kurtarıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör koridorunu engellemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in batısında bulunan 'Hacı İskender' köyünü PYD/PKK işgalinden kurtardı.

11 Şubat 2018 Pazar 13:29
Hacı İskender köyü terör işgalinden kurtarıldı

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Hacı İskender köyünü PYD/PKK'dan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 31'i köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 48 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 13:29
  1. TSK
  2. ÖSO
  3. Afrin
  4. zeytin dalı
  5. Hacı İskender'

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