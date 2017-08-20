TSK nefes aldırmıyor: 4 terörist öldürüldü

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Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında terör yuvalarına yönelik düzenlenen hava harekatında 4 terörist öldürüldü.
20 Ağustos 2017 Pazar 11:38
(Ayrıntılar Geliyor...)
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 11:38
pkk
terörist
Van Gürpınar
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Rabia Zafer
56 dk önce
Hepsi Gebersin İnşallah. Amin.
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