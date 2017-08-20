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TSK nefes aldırmıyor: 4 terörist öldürüldü

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında terör yuvalarına yönelik düzenlenen hava harekatında 4 terörist öldürüldü.

20 Ağustos 2017 Pazar 11:38
TSK nefes aldırmıyor: 4 terörist öldürüldü

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 11:38
  1. pkk
  2. terörist
  3. Van Gürpınar
  4. GÜNCEL Haberleri
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 56 dk önce
    Hepsi Gebersin İnşallah. Amin.
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