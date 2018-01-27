TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama

Hürriyet’in iddiasına göre Münbiç açıklarında bir Türk savaş jeti manevra amaçlı uçtu. Ancak gazetenin haberi dayandırdığı kaynakların ‘bomba’ sandığı durum, Türk savaş uçağının Münbiç’in dışında ses hızını aşarak ‘sonik patlama’ yapmasıydı.

Bu sonik patlama terör örgütü PYD/PKK tarafından hava bombardımanı olarak algılandı. Yetkili, “TSK çok ciddi bir askeri güçtür. Harekâtı nerede yapıyorsa, resmi açıklamalarında o bölgenin adını bildirir. Birileri sonik patlamayı ayırt edemediyse, bu kendilerinin sorunudur” açıklamasında bulundu.