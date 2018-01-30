TSK konvoyuna saldırı düzenlendi

Halep kırsalındaki Atarib beldesinde TSK'ya ait askeri konvoya yönelik saldırı düzenlendiği bildiriliyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Halep'in batı kırsalındaki Atarib bölgesinde ilerlemekte olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna yönelik bomba yüklü araç saldırısı düzenlendi.

Yerel kaynakların bölgeden aktardığı bilgiye göre, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu ifade ediliyor.

Saldırınin gerçekleştirildiği bölgeden ilk görüntüler:

mepanews