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TSK konvoyuna hain saldırı iddiası

Suriye'nin İdlib bölgesinde görev halinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna Halep'in Iys bölgesinde rejime bağlı milisler tarafından ateş açıldığı iddia edildi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 20:32
TSK konvoyuna hain saldırı iddiası

YENİAKİT.COM.TRTürk Silahlı Kuvvetleri konvoyu, Astana anlaşması uyarınca Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak 4. gözlem noktası için bölgede bulunuyor. 

Halep'in kuzeyinde Iys bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna rejime bağlı yabancı milis güçler tarafından ateş açıldığı iddia edildi. 

MİSLİ İLE KARŞILIK VERİLDİ İDDİASI 

Yerel kaynaklar ayrıca Türk topçularının Halep’in güneyinde bulunan Sugaydile ve Cebel Azzan bölgesindeki rejim mevzilerini vurduğu iddasında bulundu. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

 

 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 20:32
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