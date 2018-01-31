TSK konvoyu ‘Güvenli bölge’de

Önceki gece rejim ile muhalifler arasında yeni bir çatışmasızlık bölgesi oluşturmak maksadıyla Reyhanlı’dan İdlib’e büyük bir TSK konvoyu çıktı. Yaklaşık 100 askeri araç olduğu iddia edilen konvoyda, tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar ve iş makinelerinin de bulunduğu belirtildi.

İDLİB-HALEP ARASINA KONUŞLANACAK

Yerel kaynaklar TSK konvoyunun nihai hedefinin İdlib ve Halep arasında rejim güçlerinin konuşlandığı bölgeye oldukça yakın ve stratejik bir noktada bulunan Al Eis kasabası olduğunu bildirdi. Gece saatlerinde konvoyun olduğu bölgede Rusya ve rejime ait savaş uçakları hava saldırısı gerçekleştirdiği haberleri gerilime sebep oldu. Bir süre sonra Rus jetlerinin konvoyun önündeki güzergahta bulunan ICARDA bölgesi ve Qamari köyünü vurduğu öğrenildi. Bunun üzerine TSK konvoyu bombalama sona erene kadar Qanatir köyü yakınındaki güvenli noktaya çekildi.