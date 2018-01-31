TSK konvoyu ‘Güvenli bölge’de
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde ateşkes sürecinin tesisini ve devamını sağlamak maksadıyla gözlem noktası kurma çalışmaları devam ediyor.31 Ocak 2018 Çarşamba 08:17
Önceki gece rejim ile muhalifler arasında yeni bir çatışmasızlık bölgesi oluşturmak maksadıyla Reyhanlı’dan İdlib’e büyük bir TSK konvoyu çıktı. Yaklaşık 100 askeri araç olduğu iddia edilen konvoyda, tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar ve iş makinelerinin de bulunduğu belirtildi.
İDLİB-HALEP ARASINA KONUŞLANACAK
Yerel kaynaklar TSK konvoyunun nihai hedefinin İdlib ve Halep arasında rejim güçlerinin konuşlandığı bölgeye oldukça yakın ve stratejik bir noktada bulunan Al Eis kasabası olduğunu bildirdi. Gece saatlerinde konvoyun olduğu bölgede Rusya ve rejime ait savaş uçakları hava saldırısı gerçekleştirdiği haberleri gerilime sebep oldu. Bir süre sonra Rus jetlerinin konvoyun önündeki güzergahta bulunan ICARDA bölgesi ve Qamari köyünü vurduğu öğrenildi. Bunun üzerine TSK konvoyu bombalama sona erene kadar Qanatir köyü yakınındaki güvenli noktaya çekildi.