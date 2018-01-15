TSK ilk hedefi belirledi! Ölümcül darbe geliyor

Türkiye, sınırlarını terör örgütlerinden temizleme operasyonlarına Afrin’le devam edilecek. Türkiye'nin Afrin'i terörden arındırması, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak isteyen ABD'nin planına ölümcü darbe vuracak ve bölgede kurgulanan tüm senaryoları boşa çıkarak

ÖN TEMİZLİK BAŞLADI

Operasyonun ilk aşaması topçu atışlarıyla başladı. Türk topçusunun taciz atışı yapılan yerleri radarla belirlediğini, teröristlerin bulundukları yerlerde hareket kabiliyetlerin de dikkate alınarak ona göre atış yapıldığını bu nedenle PYD/PKK güçlerinin zayiat vermiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Askeri kaynaklar, bu atışların terör örgütü mevzilerine yönelik bir anlamda ön temizlik olduğunu belirtiyor.

HEM KARADAN HEM HAVADAN

Operasyonun ikinci aşaması, top atışlarının ardından TSK’nın Fırat Kalkanı bölgesi, İdlib’in kuzeyi ve Hatay/Kilis sınırı olmak üzere Afrin’i üç noktadan askeri olarak çevrelediğini bölgelerden kara harekatı olarak gerçekleştireceği ifade edildi. Hava sahasının açılması halinde ise savaş uçakları operasyona destek verecek. Ankara'nın tek çatı altında topladığı ve eğittiği Suriyeli muhalifler Afrin operasyonunda aktif görev alacak.

YARDIM HATTI KOPACAK

Örgütün ikmal yolları ve kaçış güzergahları adım adım biliyor. Olası bir müdahale anında bu noktalar öncelikli yok edilecek ve teröristlerin manevra kabiliyeti felç edilecek.

İLK HEDEF SIĞINAK VE DEPOLAR

Terör örgütünün ise TSK operasyonuna karşı İdlib sınırına ağır silahlarla yığınak yaptığı bir süredir biliniyordu. Operasyonda ilk hedef terör örgütünün sığınak ve deopları olacak. TSK’nın Afrin üzerinde yaptığı izlemelerde örgütün hazırlıklarını da gözlemlediği bildirildi. ABD’nin silah ve mühimmat desteğinin yanı sıra askeri eğitim de verdiği örgütün, terörist sayısının da tespit edildiği ifade edildi. TSK’nın terör örgütünü önce yıpratarak başlayacağı harekatın, Afrin’i kuşatarak ilerleyeceği ve YPG’nin tümüyle çekilmesine kadar sürdürüleceği kaydediliyor. Askeri birliklere “Hazır olun” talimatının gönderildiği belirtilirken, TSK unsurlarının hem mühimmat hem asker sayısı olarak ilerleyen günlerde takviye edilmesinin süreceği de ifade edildi. Planların birçok değişkine göre yapıldığı ve operasyon sürecinde gelişmelere göre de geliştirilebileceği kaydedildi. Örgütün Afrin operasyonunu engellemek için sivilleri de kullanabileceği, Türkiye’nin bu süreçte Rusya ve ABD’yi bilgilendirerek ilerleyeceği, terör hedeflerinin vurulduğunun gösterileceği bildirildi.

HAVA RADARI YERLEŞTİRİLDİ

Sınır hattına Suriye topraklarından muhtemel bir saldırıya karşı hava tespit radar yerleştirildi. Sınırdaki askeri iş makinelerinin de mevzi kazdığı öğrenildi.

RUSLARA SALDIRI TÜRKİYE'NİN OPERASYONUNU ENGELLEMEK İÇİNDİ

Rusların Hmeymim üssündeki uçaklarının intihar İHA’larıyla saldırıya uğraması ve karşılığında İdlib’e yapılan bombardıman hep operasyonu durdurmak için yapılıyordu. Türkiye daha önceleri de Afrin’e operasyon hazırlığı içindeyken İdlib’e saldırılar oldu ve dikkatler mecburen Afrin’den İdlib’e çekiliyordu. Senaryonun hep aynı olması, yani her seferinde bazı sözde muhalif grupların Rus veya rejim birliklerine saldırarak onlara İdlib’i bombalatması tesadüf değil.