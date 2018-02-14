Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TSK ve ÖSO birlikleri Kude köyünü ele geçirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'de terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bir köyü daha ele geçirdi. Kude köyünün de teröristlerden temizlendiği bildirildi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 14:55
TSK ve ÖSO birlikleri Kude köyünü ele geçirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'de terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kude köyünün de teröristlerden temizlendiği bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Kude köyünü PYD/PKK'dan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 36'sı köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 54 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz ve Ömer Simo köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 14:55
  1. TSK
  2. ÖSO
  3. Afrin
  4. Zeytin Dalı harekatı
  5. Kude Köyü

YORUM YAZ

  • ENGİN CANENGİN CAN32 dk önce
    UFAK UFAK BEKLEYE BEKLEYE OLMAZ. ADAM AKILLI SALDIRIP YOK ETMEMİZ LAZIM ORALARI. KARŞIMIZDAKİ HAİNLER KENDİNİ Bİ HALT SANCAK.TURK ASKERİ GELEMİYOR BAKIN DİYE KENDİLERİNİ GAZA GETİRECEKLER.BASKIN BASANINDIR. GİRİP YOK EDİN HEMEN.
  • Ömer halis Ömer halis 33 dk önce
    ARKADAŞLAR DUYARLI OLALIM DİKKAT! !!! ASKERİMİZE DESTEK OLMAK İÇİNMEHMETÇİK YAZIP 2582'YOLLAYALIMBUNU YAPARAK MEHMETÇİK VAKFINA 10 LİRA YARDIMDA BULUNABİLİRİZ
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yüksekova’da PKK/KCK'nın sözde bölge sorumlusu yakalandı
  1. Yüksekova’da PKK/KCK'nın sözde bölge..
  2. AK Parti - MHP ittifakında sıcak gelişme
  3. Kars’ta 20 göçmen yakalandı
  4. Tolgay Arslan: İstanbul'da bunu yapmam..
  5. 28 Şubat sanığından ilginç açıklama:..
  6. Haddini aşan sözler! 'İyi Türk sadece..
  7. İşte en çok altına sahip 20 ülke
  8. Trabzonspor 37 yıl önceki korkuyu..
  9. Can Dündar ABD bayrağı ile neden..
  10. Elazığ'da FETÖ'cülerin 'hayali' ortaya..
  11. Başbakan Binali Yıldırım Belarus'ta..
  12. Çin'den Amerika'ya sert tepki! Kendi..
  13. 'Başbuğ' tartışmasına o isim de dahil..
  14. Afrin Operasyonu'nda görevli askere..
  15. HDP hakkında kapatma başvurusu
  16. AB'den küstah Türkiye açıklaması
  17. "Suriye'ye dönmek istiyorum"
  18. Fransa İslam Konseyi bağımsızlık talep..
  19. O dizide büyük skandal! Siyon Yıldızı..
  20. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan..
"En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
"En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
Rusya'dan küstah PYD açıklaması
Rusya'dan küstah PYD açıklaması
Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı