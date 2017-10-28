TSK idlib’de… İkincisi de tamam

Irak ordusunun Suriye sınırındaki yoğun saldırılarının peşmerge tarafından kırılmasının sonrası dün cephelerde çatışma yaşanmadı. Barzani’nin lideri olduğu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mahmud Muhammed, Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin, “Referandumu dondurmak yetmez iptal edin” çağrısına, “Milyonların oyunu hiçbir güç iptal edemez” yanıtını verdi.

Sünni Arap aşiretler

Musul’u da içine alan Ninova bölgesindeki Sünni Arap kabileleri İran destekli Haşdi Şabi’ye karşı savaşan peşmergeye katılma kararı verdi. Sünni Arap aşiretleri, önceki gün bir açıklama yaparak Haşdi Şabi’ye karşı peşmerge güçlerine katılacaklarını belirtti.

Suriye’ye açılan Rabia Sınır Kapısı’ndan çekilen PYD ise dün sınır kapısını tek taraflı kapatacağını duyurdu. Haşdi Şabi destekli Irak ordusunun Suriye sınırındaki Rabia Sınır Kapısı’nı denetime alması sonrası Rojava bölgesine açılan Semelka ve Peşhabur sınır kapılarına ilerlemesi peşmergenin direnişiyle durduruldu.

‘Müzakereler boşa çıkar’

Başbakan İbadi, Kürt Bölgesel Yönetimi’nin referandumu dondurma kararının yetmediğini belirterek sonuçların iptal edilmesinin yanı sıra tüm havaalanı ve sınır kapılarının Bağdat yönetimine teslim edilmesini istedi. İbadi’nin bu açıklamasına KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, sert tepki gösterdi. Irak hükümetini müzakerelere başlanması için daha esnek olmaları konusunda uyardıklarını, İbadi’nin söyleminin müzakere için yapılacak girişimleri boşa çıkarmayı amaçladığını belirten Muhammed, “Milyonların oyunu hiçbir güç iptal edemez” dedi.

Ateşkes iddiası!

DAEŞ’le Mücadele Koalisyonu Sözcüsü Albay Ryan Dillone, peşmerge güçleri ile Irak ordusu arasında ateşkes sağlandığını açıkladı. Dillone, “Bu bizim girişimde bulunduğumuz bir konu. Irak ile Kürdistan bölgesi hükümeti arasında çatışmaların durması için arabuluculuk ve diyalog girişimlerinde bulunuyoruz. Umarız sonuç elde edilir” dedi.

Ancak Dillone, daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada Iraklı bir yerel medya kuruluşuna Irak güçleri ile Peşmerge arasında ateşkes sağlandığını “yanlışlıkla” söylediğini ifade etti. Dillone, taraflar arasında görüşmelerin devam ettiğini, resmi ateşkes olmadığını ve uluslararası koalisyonun çatışmaların diyalogla çözülmesini desteklediğini kaydetti.

‘Bizi de ilgilendirir’

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gaziantep Valiliği’ne yaptığı ziyarette Irak ordusuyla peşmerge arasında ateşkes sağlandığı iddialarını değerlendirdi. Çavuşoğlu, “Şimdi tabii hangi kapsamda yaptılar, hangi sonuçları doğuracak; bunları göreceğiz. Bunların detaylarına bakmak lazım. Bu sınır kapılarının teslimi yapılacak mı, hiçbir çatışma olmadan nasıl olacak, bunları göreceğiz. Çünkü bizi de yakından ilgilendirir” dedi.

İlerleme 24 saatliğine durdu

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, merkezi yönetim güçlerinin tartışmalı bölgelerdeki ilerleyişinin 1 gün süreyle durdurulması kararı verdi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nin açıklamasında, “İbadi, federal güçlerle IKBY güçleri arasındaki ortak teknik ekibin, Irak federal güçlerini tüm tartışmalı bölgeler, Fişhabur ve uluslararası sınırlara acilen ve tek bir ülkenin insanları arasında hiçbir çatışma yaşanmadan ve kan akmadan yerleştirmesini sağlaması için askeri güçlerinin ilerleyişini 24 saatliğine durdurma kararı aldı” denildi.

İdlib’de 2. gözlem noktası da kuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Türkiye, Rusya ve İran arasında varılan mutabakat çerçevesinde Suriye’nin çatışmasızlık ilan edilen İdlib bölgesinde iki numaralı gözlem noktasını kurduğu açıklandı. Bölgedeki normalleşme, altyapı, üstyapı ve yerel yönetimlerin desteklenmesi gibi çalışmalara katkı sağlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Astana Süreci kapsamında, belirlenen gerginliği azaltma bölgelerinden biri olan İdlib bölgesinde TSK unsurları, Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda, TSK unsurları, tespit edilen bölgelerde gözlem noktaları tesis etmek üzere 8 Ekim 2017’den itibaren keşif faaliyetlerine başlamış, 13 Ekim 2017’de 1 numaralı gözlem noktasını, 23 Ekim 2017’de ise 2 numaralı gözlem noktasını tesis etmiştir.”