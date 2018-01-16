TSK hedefi belirledi! Amerika'nın eli kolu bağlanacak

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütüPYD’nin kontrolündeki Afrin’e “yıldırım harekâtı” anlayışına benzer biçimde ağır zırhlı birlik ile yüksek ateş gücüne dayalı bir taktik içinde harekât düzenleyecek biçimde hazırlıklarını tamamladı.

Askeri çevrelerde, TSK’nın Afrin’e yıldırım harekâtı doktrinini baz alan bir taktikle etkili ve zırhlı birlik gücüne dayalı bir taktikle harekât düzenleyebileceği konuşuluyor. Sınır hattındaki birlikler, hafta sonunda nakledilen zırhlı askeri araçlarla takviye edildi. Uzaktan kumandalı patlayıcılara karşı da sinyal kesici araçlar da sınır bölgesine nakledildi. Afrin; Türkiye sınırının yanı sıra Suriye’de İdlib ve Azez bölgelerindeki askeri unsurlar tarafından da kuşatılmış durumda. İdlib’teki dört gözlem noktasına Türk topçusu yerleşmiş durumda. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içindeki Azez de ise hem Özgün Suriye unsurları hem de Türk askeri gücü bulunuyor. Birlikler, daha önce komandolarla takviye edilmişti.

O HAVALİMANI ELE GEÇİRİLECEK



Suriye sınırına askeri sevkiyata devam eden TSK, Afrin'deki 6 terör kampını imha edecek ve yapılan son değerlendirmelere göre öncelik Minniğ askeri havalimanı olacak. Mehmetçik havalimanını ele geçirerek ABD'nin teröristlere olan desteğini kesmeyi planlıyor.

60-70 GÜN



Öte yandan bir hafta içerisinde başlaması beklenen operasyonun 60-70 gün içinde tamamlanacağı belirtiliyor

