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TSK flaş açıklama: Sözde DAEŞ emirini öldürdük!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne DEAŞ mensubu bin 294, PKK/PYD mensubu 306 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK flaş açıklama: Sözde DAEŞ emirini öldürdük!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 11:40
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TSK açıklamasında "Fırat Kalkanı Harekâtının başlangıcından bugüne kadar 1171'i ölü, 117'si yaralı ve 6’sı yakalanmak üzere toplam DEAŞ mensubu 1294 terörist; 291'i ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere toplam PKK/PYD mensubu 306 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Hava Kuvvetleri tarafından 883 hedefe 965 bomba atılmıştır. Ayrıca tespit edilen 2392 EYP ve 42 Mayın imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

EBU HUSEN TUNUSİ ÖLDÜRÜLDÜ

DEAŞ’ın sözde Emirlerinden Ebu Husen Tunusi de içinde bulunduğu araçla ve korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Ebu Husen Tunusi Rakka’da etkili olan baş teröristlerden biriydi. Tunusi, El Bab bölgesine özel olarak seçilip gönderilmişti. Bu da terör örgütü DEAŞ El Bab’a verdiği önemin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

 
EtiketlerTSKDAEŞEbu Husen TunisiGÜNCEL Haberlerisözde DAEŞ emiri Ebu Husen TunisiEbu Husen Tunusi
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