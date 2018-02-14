Zeytin Dalı Harekatı kapsamında öldürülen terörist sayısı 1485 oldu
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 1.485 olduğu bildirildi.14 Şubat 2018 Çarşamba 09:57
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 485 olduğu bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 46 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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