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TSK duyurdu: YPG'ye bir bombardıman daha!

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'nda, "45 hedef imha edildi, 32 uçak hazırlık için üsse geri döndü." denildi.

21 Ocak 2018 Pazar 16:53
TSK duyurdu: YPG'ye bir bombardıman daha!

Genelkurmay Başkanlığınca, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisinden oluşan 45 hedefin daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından imha edildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, “Zeytin Dalı Harekâtı” 20 Ocak 2018 saat 17:00'de başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

45 HEDEF İMHA EDİLDİ

Zeytin Dalı Harekâtı esnasında tespit edilen terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 45 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiştir. Harekâta katılan 32 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Harekât planlandığı şekilde devam etmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 16:53
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