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TSK duyurdu! Komutanlar bölgeye gitti

TSK, Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının Afrin'de havadan denetleme yaptığını bildirdi.

09 Şubat 2018 Cuma 14:42
TSK duyurdu! Komutanlar bölgeye gitti

TSK'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile birlikte, Havadan İhbar Kontrol Uçağından Suriye kuzeyinde başarı ile sürdürülen harekâtı denetlemiştir" ifadeleri kullanıldı.

DÜNYANIN NADİR ÜLKELERİNDE VAR...

Komutanların içinde bulunduğu uçuk dünyada nadir ülkelerde var. 500 kilometre karelik alanda hava ile kara arasındaki iletişimi kesintisiz sağlıyor. Havada yaptığı yakıt ikmaliyle 20 saate kadar gökyüzünde kalabiliyor.

ÇOKLU ROKETARLAR VURDU

Zeytin Dalı Harekatı'nın 21. gününde TSK ve Özgür Suriye Ordusu'na ait birlikler Afrin'in kırsalında 3 koldan merkeze doğru ilerlemeye devam ediyor.

Karadan süren operasyon Türk jetleriyle havadan da seyrederken Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu'nda bulunan çok namlulu roket atar da Reyhanlı ilçesine terör örgütü YPG/PKK tarafından havan ve roket saldırılarının yapıldığı Afrin'deki Cinderese Köyü'ndeki hedefleri vuruyor.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 14:42
  1. Hulusi Akar

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  • Çoban Eze Çoban Eze 1 sa önce
    Maşallah
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