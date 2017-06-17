TSK destekli ÖSO: Kasabaya girişler yasaklandı
Fırat Kalkanı operasyonu ile özgürleştirilen Azez, Mera hattında bulunan Akhtarin bölgesine girişler yol yapım çalışmaları nedeni ile yasaklandı.17 Haziran 2017 Cumartesi 02:10
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ işgalinden Fırat Kalkanı operasyonu ile kurtarılan bölgelerde hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor.
Terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunan AFRİN sınırında bulunan Azez ve Mera hattında bulunan hatta yol yapım çalışmaları başladı.
Akhtarin askeri meclisi kasabaya 2. bir duyuruya kadar hiç bir askeri unsurun girişlerini yasakladı
Kaynak: www.yeniakit.com.tr