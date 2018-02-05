TSK: Bir tankımız vuruldu
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Küçük Darmık Dağı bölgesinde harekâta katılan bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar saldırısı neticesinde isabet aldı.05 Şubat 2018 Pazartesi 17:45
TSK'dan yapılan açıklamada; Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Küçük Darmık Dağı bölgesinde harekâta katılan bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar saldırısı neticesinde isabet almıştır.
Hafif hasar alan tankımızda personel zayiatı bulunmamaktadır" denildi.
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