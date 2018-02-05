TSK: Bir tankımız vuruldu

TSK'dan yapılan açıklamada; Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Küçük Darmık Dağı bölgesinde harekâta katılan bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar saldırısı neticesinde isabet almıştır.

Hafif hasar alan tankımızda personel zayiatı bulunmamaktadır" denildi.