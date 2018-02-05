TSK: Bir köy daha temizlendi
TSK'dan gelen son dakika Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamada, Afrin Kuri Tepe bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir askerin şehit olduğu belirtildi05 Şubat 2018 Pazartesi 18:58
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK): Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Kuri Tepe bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
AA'nın haberine göre, TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Dikmetaş köyünü PYD/PKK'dan temizledi.
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