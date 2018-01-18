TSK Afrin'i bombalamaya başladı
Türk silahlı Kuvvetleri, Kilis sınırından PYD mevzilerine obüs atışları yapmaya başladı.18 Ocak 2018 Perşembe 11:41
TSK'nın Afrin operasyonu öncesi Kilis sınırından tespit edilen terör örgütü PYD mevzilerine Fırtına Obüsleri ile atış yapılıyor.
PYD DÜN GECE 7 NOKTADAN VURULDU
Dün gece de PYD'li teröristler 7 noktadan ateş altına alınmıştı.
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK tarafından yapılan taciz atışlarına karşılık verdiği bildirmişti.
Fırtına obüsleri ile ateş altına alınan Afrin'deki PYD mevzilerden dumanların yükseldiği görüldü.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Afrin’e yönelik olası harekâtla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor.