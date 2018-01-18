Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TSK Afrin'i bombalamaya başladı

Türk silahlı Kuvvetleri, Kilis sınırından PYD mevzilerine obüs atışları yapmaya başladı.

18 Ocak 2018 Perşembe 11:41
TSK Afrin'i bombalamaya başladı

TSK'nın Afrin operasyonu öncesi Kilis sınırından tespit edilen terör örgütü PYD mevzilerine Fırtına Obüsleri ile atış yapılıyor.

PYD DÜN GECE 7 NOKTADAN VURULDU

Dün gece de PYD'li teröristler 7 noktadan ateş altına alınmıştı.

BU SABAH DA VURULMUŞTU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK tarafından yapılan taciz atışlarına karşılık verdiği bildirmişti.

 Fırtına obüsleri ile ateş altına alınan Afrin'deki PYD mevzilerden dumanların yükseldiği görüldü.

 HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Afrin’e yönelik olası harekâtla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 11:41
  1. obüs
  2. PYD
  3. TSK
  • Mehmet Ali BICERMehmet Ali BICER26 dk önce
    Hayirlisi ALLAH tan
  • Mehmet Ali BICERMehmet Ali BICER27 dk önce
    Hayirlisi ALLAH tan
  • müslimmüslim50 dk önce
    VUR MEHMEDİM VUR!.. Allah yardımcın olsun!
  • salihsalih50 dk önce
    ne bekliyorlar işin suyunu çıkarmasınlar
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Perinçek'ten Afrin yorumu: Kürdistan'ı...
  1. Perinçek'ten Afrin yorumu:..
  2. Orgeneral Akar ve Fidan'dan kritik..
  3. 'Ben artık Müslüman değilim' dedi ve..
  4. Kanal İstanbul o ülkeyi de..
  5. Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl..
  6. 'CHP, Marksist-Leninist propaganda...'
  7. Kozmetik ürünler tırnakları mahvediyor
  8. Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye: İzin..
  9. TÜSİAD'dan skandal açıklama! Acilen..
  10. Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı..
  11. TSK Afrin'i bombalamaya başladı
  12. YPG'yi kazımanın vakti geldi! Türk..
  13. TÜSİAD'ın adı değişti
  14. MEB yatılı özel okulların güvenlik..
  15. Kritik emir geldi, Diyarbakır 8. Ana..
  16. Birinci dönemi yarın sona eriyor
  17. Hatırlatıverelim..
  18. 'İddiamın arkasındayım ama ispatlayamam'
  19. Düzenleme başlandı! Teminat altına..
  20. Sınırda yeni gelişme!
Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 18.01.2018
3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi bekliyoruz!
3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi bekliyoruz!
ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...
ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...