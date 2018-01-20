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TSK Afrin'e bomba yağdırıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de PYD/PKK'ya ait hedefleri bombalamaya başladı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 18:36
Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 18:36
  1. tsk
  2. afrin operasyonu
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