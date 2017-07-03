TSK, Afrin'de YPG'yi vurdu!

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te akşam saatlerinde sınır birliklerinde konuşlu Fırtınaobüs topları ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile PYD mevzilerine 20'ye yakın atış gerçekleştirildi.

Top atışlarının sesi Kilis kent merkezinden de duyuldu.