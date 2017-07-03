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TSK, Afrin'de YPG'yi vurdu!

Kilis’te sınır birliklerinde konuşlu bulunan Fırtına obüs topları ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile PYD mevzileri vuruldu.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:19
TSK, Afrin'de YPG'yi vurdu!

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te akşam saatlerinde sınır birliklerinde konuşlu Fırtınaobüs topları ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile PYD mevzilerine 20'ye yakın atış gerçekleştirildi.

Top atışlarının sesi Kilis kent merkezinden de duyuldu.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:19
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  2. FIRTINA
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  5. Obüs
  6. ypg
  7. Ortadoğu Haberleri
  • Arif Arif 10 dk önce
    Elhamdülillah inananlar galip gelecektir.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 19 dk önce
    Yok Edin Alçakların Hepsini.
  • Nihat ÇelikNihat Çelik19 dk önce
    Rabbim devletimizi milletimizi ve şanlı Türk ordusumuzu muvaffak eylesin.SomadanMuşlu Nihat çelik
  • ..........25 dk önce
    Vurun haçlı syonis kontlugunun batı kısmını Akdeniz'e açılma heveslerini tamamen bitirme zamanı.Cerablus rai dabık el bab nasıl alındıysa Afrin ve MENBİC aldıkmı ABD nin fiyakasını bozmuş olacağız.Abd den cekinecek bir durum yok kâfir açık açığa PYD=ABD=Deaş dır dediler o halde eşitlerin kafası kırılmalı
  • AydınAydın26 dk önce
    Türkiye oyunu bozar.
  • gurbetcimgurbetcim34 dk önce
    Haydi bismillah devam
  • vatansevervatansever35 dk önce
    Ya allah cc ya bismillah..
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