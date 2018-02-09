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TSK Afrin'de öldürülen terörist sayısını açıkladı

TSK'dan yapılan açıklamada, 1062 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

09 Şubat 2018 Cuma 09:56
TSK Afrin'de öldürülen terörist sayısını açıkladı

TSK'nın Afrin'de 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 20 güne girildi. TSK ve ÖSO unsurlarının Afrin kent merkezine ilerleyişi sürüyor. Dün gece Türk jetleri de yeniden havalandı ve 6 hedefi vurdu.

TSK'DAN YENİ AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada, harekatın ilk gününden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1062 olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir" denildi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 09:56
  1. tsk
  2. Zeytin Dalı harekatı

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  • YAŞAR İNANYAŞAR İNAN2 sa önce
    bana kaçm.kare toprağadüşenşehidsayısını yaz. 780bink.metre karedebizim 7 milyon şehidimizvar.,bosnadanyemenekadarbuvatan içinşahitlik yaptıkbiz.
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