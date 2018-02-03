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TSK: 'Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesine hava harekatı düzenlendi'

TSK açıkladı: 'Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesine hava harekatı düzenlendi'

03 Şubat 2018 Cumartesi 19:14
TSK: 'Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesine hava harekatı düzenlendi'

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik 03 Şubat 2018 tarihinde saat 17:52’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir" denildi. 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 19:14
  1. tsk son dakika
  2. açıklama

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